Dal cinema alla tv: il documentario racconta trent’anni di collaborazione e affetto tra tre cantautori romani, tra concerti, viaggi umanitari e storie di vita

Tre cantautori, trent’anni di musica e amicizia

Il 30 dicembre, in seconda serata su Rai 2, arriva il documentario “Fabi Silvestri Gazzè. Un passo alla volta”. Dopo il successo nei cinema, il racconto televisivo offre al pubblico un viaggio intimo nella carriera e nella vita dei tre artisti romani. Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè raccontano il loro rapporto di amicizia e collaborazione che dura da decenni.



Il documentario segue i cantautori dai primi anni ’90, quando suonavano nei locali di Roma, fino al grande concerto-evento del 2024 al Circo Massimo, che ha radunato più di cinquantamila fan. Il racconto si snoda tra prove, tour e viaggi, mostrando il dietro le quinte di una carriera condivisa, fatta di musica, passione e quotidianità.

Una storia di vita e impegno sociale

Oltre alla musica, il film documenta la dimensione umana dei tre artisti. Tra aneddoti, collaborazioni e momenti di fratellanza, il documentario mostra anche esperienze lontane dai palchi, come il viaggio in Sud Sudan con CUAMM – Medici con l’Africa. Un racconto di amicizia che va oltre la musica e diventa impegno e condivisione.

La magia della collaborazione artistica

“Un passo alla volta” non è solo un documentario musicale. È un ritratto sincero di tre personalità artistiche che hanno saputo costruire una sinergia unica, esplorando nuovi territori musicali e umani insieme. La loro complicità, fatta di fiducia e rispetto reciproco, è il filo conduttore che unisce storie, canzoni e momenti di vita privata.

Dal cinema alla tv: un documentario da non perdere

Prodotto da Fandango in collaborazione con OTR Live e Rai Documentari, per la regia di Francesco Cordio, il documentario è già stato presentato al BiF&st International Film&Tv Festival 2025. Ora approda su Rai 2, offrendo una nuova occasione per scoprire la storia di tre artisti che hanno segnato la musica italiana degli ultimi trent’anni.