1 Parla la fidanzata di Amedeo Goria

In questi giorni a far discutere il web è stato Amedeo Goria. Come sappiamo infatti il giornalista si è particolarmente avvicinato a Francesca Cipriani e ad Ainett Stephens, stringendo con loro un bel rapporto di amicizia. Tuttavia sembrerebbe che la cosa non abbia fatto piacere a Vera Miales, fidanzata di Goria. Nonostante il gieffino abbia affermato di essere entrato in casa single, pare che l’attrice non sia disposta a rinunciare al suo uomo e già alcune ore fa sui social si è scagliata contro Francesca e Ainett, affermando:

“Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo dovranno fare i conti con me”.

Il post di Vera Miales eri sera così, nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato mostrato non solo ad Amedeo Goria, ma anche a Francesca Cipriani e ad Ainett Stephens, che a quel punto sono scoppiati a ridere. Inaspettatamente così la fidanzata del giornalista è intervenuta nuovamente e si è scagliata duramente contro le due showgirl. Queste le dichiarazioni di Vera in merito:

“Risata isterica di chi non sa dare giustificazioni plausibili. Amedeo tu che cavolo hai da ridere? La verità è ben evidente: state sfruttando la forza e la popolarità di Amedeo per andare avanti nel gioco. Cara Francesca, abbi rispetti per un uomo di cultura e di spessore come è l’amore mio. Che strano concetto avete di donna all’antica. Un donna antica non strofina il sedere sul lato A di un uomo nemmeno sotto ipnosi”.

Che nelle settimane a venire Vera Miales arrivi nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto con Francesca Cipriani e Ainett Stephens? Nel mentre alcune ore fa a prendere le difese di Amedeo Goria è stata anche sua figlia Guenda. Rivediamo le sue dichiarazioni.