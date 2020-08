1 Dopo l’infortunio nella passata edizione, un ballerino si presenta ai casting di Amici 20

Amici 20 scalda i motori. In attesa di scoprire dove verrà trasmesso il daytime della fortunata trasmissione di Maria De Filippi, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni per quel che riguarda i casting. Sembrerebbe, infatti, che tra i partecipanti si sia presentato anche un ballerino della scorsa edizione (vinta da Gaia Gozzi), vale a dire Federico Pietrucci.

Lo scorso anno il ragazzo, ad un passo dal Serale, ha dovuto dire addio anzitempo alla sua avventura. Il tutto a causa di un infortunio (che lui stesso si è procurato a causa di un attimo d’ira) e non gli ha permesso di coronare il sogno di ottenere l’ambita maglia verde. Ricorderemo, infatti, che Federico Pietrucci ha avuto una forte lite con Martina Beltrami, nata a seguito di una votazione per sancire il più meritevole e pronto a giocarsi un posto per la seconda fase del programma.

In quel momento, furioso, Federico Pietrucci si è lasciato andare alla rabbia, tirando un pugno al muro, che ha comportato l’infortunio alla mano e il conseguente ritiro. Maria, vista la circostanza, ha però fatto presente al ballerino di sfruttare l’occasione per Amici 20 e di ripresentarsi ai casting. Parole che, evidentemente, il danzatore ha preso in considerazione. La pagina Instagram, Amici News, rende infatti nota la notizia che Federico ha fatto questo tentativo:

Federico Pietrucci, che dalla sua parte nella scorsa edizione aveva Veronica Peparini e Timor Steffens, cercherà di conquistare ancora una volta la giuria di Amici 20. Gli sarà concessa un’altra chance? Intanto sono emersi altri nomi, tra cui quello di un tik toker…