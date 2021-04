L’eliminato della settima puntata di Amici 20

Si è svolta poco fa la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 20, e anche stavolta in studio non sono mancate grandi emozioni. A due settimane dalla finale il gruppo di concorrenti si restringe sempre di più e anche stavolta c’è stata una nuova eliminazione. Ma cosa è accaduto e chi è finito al ballottaggio finale? Scopriamolo insieme.

Come riporta il portale Quello Che Tutti Vogliono Sapere, a dare il via alla prima manche è stata la squadra di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini. Le due hanno così deciso di sfidare la squadra di Arisa e di Lorella Cuccarini, vincendo così la manche. A quel punto a finire al ballottaggio è stato Alessandro. In seguito Anna e Veronica hanno deciso di affrontare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tuttavia stavolta le cose non sono andate come previsto. Le due hanno infatti perso la seconda manche e a finire al ballottaggio è stato così Samuele.

Infine per la terza manche di Amici 20, Rudy e Alessandra decidono di sfidarsi ancora con Anna e Veronica. Tuttavia però stavolta a vincere sono proprio le ultime due. A finire al ballottaggio è così Serena. Ciò nonostante la ballerina è proprio la prima ad essere salvata, mentre Alessandro e Samuele finiscono al ballottaggio finale. Come al solito, i due hanno scoperto il loro destino solo in casetta, ma il portale tuttavia in esclusiva ha svelato cosa è accaduto.

Stando a quanto si legge su Quello Che Tutti Vogliono Sapere, pare che l’eliminato della settima puntata del Serale sia proprio Samuele. Sembrerebbe infatti che il ballerino sia stato avvistato mentre lasciava la scuola, segno dunque che ad un passo dalla finale ha dovuto abbandonare il talent. Che le cose siano andate davvero in questo modo? Non resta che attendere sabato 1 maggio per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.