Vacanze in Egitto per Stefano De Martino che ha deciso di passare questi ultimi giorni di feste prima di tornare a lavoro all’estero con il figlio. Il conduttore ha postato alcune foto e alcuni video insieme a Santiago mentre sono a Sharm El Sheik. Ma all’inizio i fan avevano fatto un piccolo errore. Ecco cosa è successo.

Vacanza in Egitto per Stefano De Martino con il figlio Santiago

Piccola pausa dal lavoro per Stefano De Martino, infatti le puntate di Affari Tuoi che stanno andando in onda sono state registrate nei giorni scorsi. E in attesa di tornare a lavoro, il noto conduttore ha deciso di fare una breve vacanza con suo figlio Santiago volando in Egitto.

Come vediamo da alcune foto e da alcuni video che De Martino ha postato su Instagram (storie comprese), lui e Santiago sono andati a Sharm El Sheik per alcuni giorni da passare insieme. Questi momenti padre-figlio accadono sempre più spesso, come lo stesso Stefano ha raccontato quando ha rivelato che, rispetto al passato, adesso gestisce il lavoro in base alla famiglia e non viceversa.

Come si può vedere dai post sul profilo Instagram del conduttore, i due si stanno godendo il deserto facendo anche un giro in quad e esplorando le famose zone dell’Egitto.

In qusta vacanza c’è però da segnalare un piccolo aneddoto davvero divertente scaturito dai follower di Stefano De Martino. Infatti dalle foto non si vede mai il volto di Santiago. Il conduttore ha pubblicato solo scatti in cui entrambi sono coperti dal kefia, tipico copricapo. Ecco che quindi in molti hano scambiato il ragazzo per una misteriosa donna, accendendo il gossip sulla situazione sentimentale di De Martino.

Niente gossip, quindi, ma solo un bel quadretto famigliare e una vacanza padre-figlio che Stefano desiderava da tempo.