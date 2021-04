1 Ex allievo tifa Tancredi di Amici 20

Nella giornata di ieri un ex allievo (della categoria canto) della scuola di Amici, che segue l’edizione numero 20 del talent show, si è espresso sui social in merito al talento dei concorrenti in gara. Parliamo di Michele Merlo. Nel 2017 l’abbiamo visto tra i banchi dell’Accademia più famosa d’Italia e al Serale, quando il suo capo squadra era Morgan.

È passato qualche anno, eppure Michele Merlo continua a far parlare di sé, stavolta però non per la sua musica, ma per una polemica nata sul web. L’artista originario di Marostica, comune in provincia di Vicenza, ha espresso il suo supporto nel confronti di Tancredi, alunno di questa edizione di Amici 20. Questo il suo pensiero sui social:

“Supportate il talento, non le mode di m***a. Supportate le barre scritte in sincerità e le sonorità fresche, non la pop trap finta e finita. Bravo Tancredi! Sono tuo fan”.

Storie Instagram di Michele Merlo

Sebbene non abbia fatto alcun nome, nello scrivere queste parole, alcuni utenti del web hanno visto un riferimento a Sangiovanni. Il giovane sta riscuotendo un successo incredibile con il singolo Lady, certificato disco di platino nei giorni scorsi. Un traguardo incredibile per un ragazzo di 18 anni.

Per tale ragione in tantissimi sono intervenuti in difesa del cantante di Amici 20 e hanno attaccato Michele Merlo, il quale si è poi difeso, sempre su Instagram…