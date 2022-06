Spunta il gossip sulla prossima edizione di Amici 2022: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli non le rivedremo come docenti e saranno fuori dal talent? L'indiscrezione di Amedeo Venza

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli fuori da Amici 2022?

Amici 2022 – Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Si rincorrono le voci sul futuro degli insegnanti della scuola più famosa d’Italia per la prossima edizione di Amici 2022. Se qualcuno di loro non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, altri come Alessandra Celentano hanno confermato la loro presenza. Ora però spunta un nuovo dubbio: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli le rivedremo ancora dietro al bancone dei docenti di canto?

Secondo quanto riporta Amedeo Venza la presenza delle due professoresse potrebbe essere in bilico. Motivo? In base a quanto fornito dall’esperto di gossip Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli avrebbero altri impegni lavorativi che non permetterebbero la loro presenza ad Amici 2022. Si tratta ovviamente di una curiosa indiscrezione, la quale però nonostante tutto ha già attirato l’attenzione dell’affezionato pubblico del talent condotto da Maria De Filippi. Ecco quanto è emerso:

“Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici, perché impegnate in altri progetti”

La storia Instagram di Amedeo Venza su Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini si è dimostrata molto legata a Maria De Filippi e crediamo che, a meno di impegni improrogabili, abbia tutta l’intenzione di tornare a ricoprire il ruolo di docente nella grande squadra di Amici 2022, diventata una seconda famiglia per lei. Non molto tempo fa, tra l’altro, su Instagram Lorella ha risposto alle domande di alcuni fan, rivelando: “Se Maria mi vuole io sono pronta”.

Stesso discorso potrebbe valere anche per Anna Pettinelli, così come per tutti gli altri docenti di quest’ultima edizione del programma. Dunque ora come ora è tutto da decidere. Chi ricoprirà le vesti di docente nella scuola di Amici 2022? Vi terremo informati semmai dovessero esserci novità e le parole delle dirette interessate.

