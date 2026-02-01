Nella puntata di domenica 1° febbraio tensioni, colpi di scena e ospiti d’eccezione tra canto e ballo La puntata di…

Nella puntata di domenica 1° febbraio tensioni, colpi di scena e ospiti d’eccezione tra canto e ballo

La puntata di domenica 1° febbraio ha regalato emozioni forti agli appassionati di Amici. Maria Rosaria, ballerina di latino-americano del team di Alessandra Celentano, ha dovuto affrontare una sfida decisiva contro un compagno altrettanto talentuoso. Nonostante due esibizioni equilibrate, il verdetto di Francesca Tocca ha premiato l’avversario, decretando l’eliminazione della giovane.

Un nuovo ingresso per il team di Celentano

Non appena Maria Rosaria ha lasciato la scuola, la Celentano ha chiesto subito un nuovo talento: Nicola, allievo promettente che ha subito conquistato l’attenzione della maestra. La sua presenza promette di dare nuova energia alla squadra e creare nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Ospiti e giudici d’eccezione in studio

Il ballo ha visto la partecipazione di Irma Di Paola e Giuseppe Gioffrè, mentre il canto ha avuto giudici d’eccezione come Albano e Jake La Furia. Sul palco anche Giorgia, introdotta dal marito Emanuel Lo, che ha emozionato con il singolo Corpi Celesti, e ex allievi come Petit e Mimì, applauditi dal pubblico per le loro performance.

Classifiche serrate e sfide tra gli allievi

Le graduatorie hanno acceso la competizione: tra i cantanti Elena guida la classifica, seguita da Michele e Valentina a pari merito, mentre Plasma e Gard hanno affrontato il ballottaggio. Nel ballo Alex si conferma in testa, con Giulia e Kiara in sfida dopo le valutazioni dei compagni. Ogni esibizione ha il peso di cambiare le sorti dei concorrenti.

Tensioni tra i professori

I professori di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sono stati protagonisti di confronti intensi, soprattutto su alcuni allievi. Tra le tensioni, sono emersi anche momenti di emozione personale: Giulia ha avuto spazio per raccontarsi e mostrarsi sotto una luce più intima, conquistando pubblico e compagni. Con il Serale ormai alle porte, la scuola di Amici vive giornate sempre più intense. Ogni scelta, ogni sfida e ogni ingresso di nuovi talenti accende la competizione e alimenta il dibattito tra fan, professori e giudici, mantenendo alta l’attesa per le prossime puntate.

