Un ex allievo di Amici è nel cast di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video. Ecco di chi si tratta

Ex di Amici nel cast di Love me Love me

Se state aspettando l’uscita su Prime Video di Love me Love me, sappiate che tra i suoi protagonisti c’è anche un ex allievo della scuola di Amici. Parliamo di Michelangelo Vizzini, lo ricordate?

Il ragazzo, oggi attore, lo abbiamo conosciuto come cantante durante la 19esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, vinta poi da Gaia Gozzi.

Esattamente come altri ex allievi tra cui Biondo o ancora Samuele Segreto e Paky Brunetti, anche Michelangelo Vizzini ha scelto di unire l’amore per il canto alla passione per recitazione. A sorpresa, come detto infatti lo vedremo nella produzione internazionale, tratto dal romanzo di Stefania S.

Michelangelo di Amici nel cast di Love me Love me

Che ruolo interpreta Michelangelo e la trama

Quale ruolo interpreterà Michelangelo nel film? L’ex allievo di Amici lo vedremo nei panni di Blaze. Quindi scopriremo passo passo anche che ruolo avrà all’interno del racconto.

Ricordiamo intanto, per quanto riguarda la trama di Love me Love me, che la storia ruota intorno a June, una ragazza che si è trasferita in Italia dopo la morte del fratello. Nella scuola resta affascinata da James, un bullo coinvolto in alcuni combattimenti clandestini. Nonostante tutto, però, si avvicinerà al suo migliore amico. Non mancheranno tensioni e dinamiche pronte a tenere il pubblico incollato alla TV.

Quando esce e il trailer

Proprio alcuni giorni fa, Michelangelo Vizzini ha pubblicato sul suo profilo il trailer del progetto, dove compare anche lui. L’ex di Amici ha espresso tutta la sua gioia per questo traguardo:

“Benvenuti alla St. Mary’s International School, dove ho incontrato queste meravigliose persone. Sono tornato a scuola con tutta la spensieratezza di quegli anni, dove fai tanti casini e cerchi soltanto di essere amato per quello che sei”.

La data prevista per l’uscita del nuovo film di Prime Video è il prossimo 13 febbraio.

