Amici 21, Albe scoppia in lacrime a causa dei suoi compagni: ecco cosa è successo

1 Albe ultimo nella classifica degli allievi

Nel daytime di oggi, mercoledì 19 gennaio, di Amici 21 per i cantanti è arrivata una comunicazione che ha avuto delle conseguenze soprattutto per Albe. Prendendo spunto da quanto accaduto nell’ultima puntata, cioè l’ultimo classificato facendo la media di tutte veniva eliminato, la redazione ha deciso di andare per quella strada. A tal proposito Maria De Filippi ha riferito agli allievi che la media verrà fatta su quattro classifiche: inediti, cover, voto dei cantanti e gara in puntata.

In pratica ognuno di loro dovrà scegliere un inedito (se ne hanno più di uno) e cantarlo, poi scopriranno chi sarà a votarlo. Stesso discorso per le cover (scegliendone una già cantanta in studio) e poi dovranno preparare come sempre un pezzo da cantare domenica. Per la classifica dei cantanti, ognuno deve fare una propria classifica di gradimento. Ed è proprio quest’ultima che è stata fatta e mostrata nel daytime di oggi. Ognuno si è chiuso in una stanza della scuola e ha scritto il proprio gradimento. Questo il risultato:

Sissi e Alex Luigi LDA Crytical Aisha Rea Albe

Come notiamo l’ultimo in classifica è l’allievo di Anna Pettinelli che non l’ha presa benissimo. Nelle ultime settimane non è andato molto bene nelle classifiche in puntata ed è arrivato a rischiare l’eliminazione. Questo risultato è quindi una mazzata e come andranno le altre classifiche è una grande incognita.

Detto questo, lui ha commentato la classifica dei suoi compagni affermando che non si aspettava questo ultimo posto, ma neanche il penultimo. Considerando quello che sente dire in casa, pensava di essere più in alto. A quanto pare solo LDA lo ha messo al quarto posto, mentre tutti gli altri all’ultimo o al penultimo.

Albe ci è rimasto molto male ed è anche scoppiato a piangere mentre si trovava su un divano con Serena. Si è sentito davvero demoralizzato soprattutto spaventato di essere colui che uscirà nella prossima puntata. Anche Serena, che ha cercato di consolarlo, si è detta molto sorpresa da quella classifica, sapendo i pensieri che ci sono in casetta.

Ma anche per i ballerini la situazione non è migliore…