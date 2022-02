Amici 21: la telefonata tra Albe e Sangiovanni

Questo pomeriggio durante la puntata di Amici 21, quasi sul finire dell’appuntamento di oggi, tutti i cantanti hanno avuto modo di poter presentare il loro singolo, davanti ai conduttori radiofonici.

Albe ha interpretato il suo ultimo brano, dal titolo “Giravolte”. Il pezzo è stato molto apprezzato e Paoletta Pelagalli, di Radio Italia, appena gli è stata data la parola ha fatto una riflessione. Ecco cosa ha detto all’allievo di Amici 21: “Guarda ti dirò una cosa, però tu devi prenderla come un complimento. Davvero. Farò un paragone. Ricordi molto Sangiovanni, questa è una cosa da tenere presente. Purtroppo sì, sai perché? Quando i prodotti che si portano in radio bisogna tenere conto anche di questo, l’arrangiamento e la confezione di una canzone. Ma tu sei originale e quello che porti è bellissimo. Ed è in linea con Radio Italia”.

Albe di Amici 21 ha ringraziato, ma a quel punto è stato interrotto da Maria De Filippi: “Volevo entrare nel merito, perché tu (Paoletta ndr) stai toccando un tasto che va avanti da mesi ormai con lui. Lui è arrivato con alcuni pezzi e poi non li voleva più fare per via di Sangio. Ma è un assurdo. È come se a me dicessero che ricordo una persona molto brava. Io ne sarei felice di ricordarla”.

Così Albe di Amici 21 ha spiegato che prende come un complimento. La presentatrice ha aggiunto ricordando la vecchia telefonata avvenuta tra il cantante e Sangiovanni. L’ex allievo della scuola si era complimentato con lui. A quel punto il giovane ha aggiunto: “Beh sì, spero di poter fare i suoi stessi numeri. No, non penso che sia una cosa brutta”.

Rispetto alle insicurezze iniziali su questo ‘paragone’ tra lui e Sangiovanni, Albe di Amici 21 ha risposto con un sorriso e si augura di poter raggiungere gli stessi numeri del suo collega in così poco tempo! E noi non possiamo che fargli il nostro miglior in bocca al lupo.

