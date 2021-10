Alex smette di cantare all’improvviso ad Amici 21

Nel corso della puntata del 24 ottobre 2021 di Amici 21 abbiamo visto molti momenti di tenerezza. Parliamo, per esempio, dei baci tra Albe e Serena, ma anche di quello che ha visto come protagonisti Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La puntata, poi, è proseguita con l’eliminazione di Flaza e una sfida di inediti tra i cantanti. La classifica, a differenza della scorsa settimana stilata da Ermal Meta, questa volta abbiamo visto Giorgia come giudice.

Il primo a doversi esibire è stato Alex. Il concorrente, infatti, ha portato il brano “Sogni al cielo“. Ha cominciato a cantare, ma dopo appena pochi secondi è successo qualcosa e si è bloccato. La voce non ha più emesso alcun suono e dopo appena una strofa si è interrotto. Il pubblico aveva già cominciato a cantare con lui. Alex di Amici 21 ha tentato di riprendere ma non ce l’ha fatta. Maria, allora, ha fermato la musica vedendolo in difficoltà:

Ferma! Fermiamo la base. Se ferma perché penso che pensi a… Ogni tanto, Giorgia, io gli faccio delle urlate. Loro sono abituati alla mia voce in diffusione mentre gliene dico di tutti i colori per ridimensionarli un po’. E io gli ho detto: “Invece di pensare… Pensate che un giorno il pubblico canti una vostra canzone mentre la state cantando. Perché, allora, forse avete combinato qualcosa nella vita. Penso che l’aver sentito gli altri cantare lo abbia, in qualche modo, un attimo… Però questo non è professionale, eh.

Alla fine, però, il concorrente di Amici 21 ha ricominciato rincuorato anche dai sorrisi di Maria e di Giorgia. Alla fine ha concluso la performance e si è andato a sedere contento. Continuate a seguirci per tante altre news. Per il video completo della sfida cliccate QUI.

