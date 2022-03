Amici 21, Alex dedica una canzone a Cosmary e lei risponde (VIDEO)

La dedica di Alex a Cosmary ad Amici 21

Alla fine della seconda manche in questa seconda puntata di Amici 21, la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha perso. Quindi sono finiti in nomination per il ballottaggio finale tre dei loro allievi: Christian, Nunzio e Alex.

Proprio Alex, che è stato salvato per primo dalla giuria, ha cantanto il brano “I won’t let you go” di James Morrison e ha fatto una dedicata speciale. In realtà lui non ha detto nulla, ma nella presentazione Lorella ha specificato che questa canzone potrebbe essere dedicata ad una ragazza. Ecco l’esibizione del cantante:

Alex su “I won’t let you go” semplicemente ARTE MAESTRIA SAPIENZA E SACRIFICIO💎 #amici21

pic.twitter.com/3q656w61aM — Sere🦋 (@serendipitys95) March 26, 2022

Come sappiamo, Alex aveva intrapreso una relazione con Cosmary, ballerina entrata nella scuola con una sfida al posto di un’allieva che aveva voluto a tutti i costi Alessandra Celentano. Cosmary è stata poi eliminata con una sfida voluta da Veronica Peparini e al suo posto è entrato John Erik.

Tra Alex e Cosmary si è instaurato piano piano un bel rapporto in cui all’inizio si percepiva l’interesse di entrambi. Fino a quando non c’è stato il bacio. Nonostante il tempo trascorso insieme non sia stato molto, la loro relazione sta continuando a distanza. E siamo sicuri che la ballerina sarà davvero felice di questa dedica. Ed infatti la ballerina ha messo nelle sue storie (potete vederla QUI) il video dell’esibizione con scritto: “Innamorata di te”.

Potete rivedere tutti i momenti di questa seconda puntata di Amici 21 sul sito Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.