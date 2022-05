Alex di Amici 21 parla di Cosmary

Alex di Amici 21 ha conosciuto Cosmary proprio tra le mura della casetta del talent di Canale 5. Dopo qualche tempo si sono avvicinati, piaciuti e iniziato una frequentazione. Questa, però, si è dovuta concludere a causa dell’eliminazione della ballerina. Questa, infatti, ha dovuto abbandonare la scuola perché non ha incontrato i gusti della Celentano. Nonostante, infatti, si sia impegnata moltissimo per riuscire, la professoresse l’ha fatta uscire a febbraio 2022.

Fatto sta che durante le feste di Natale il cantante e Cosmary si sono scambiati un bacio e da allora si sono promessi di aspettarsi. Adesso che il talent è finito si sono rivisti e sui social hanno postato le foto del loro tenero incontro. Nella puntata di ieri pomeriggio di Verissimo, inoltre, intervistato da Silvia Toffanin si è aperto sul loro rapporto. Chi ha visto Amici 21 sa bene che l’artista è molto taciturno e poche volte rivela le sue emozioni. Come riporta anche il sito Webboh, però, in questa occasione ha espresso il suo pensiero sull’eliminazione della ragazza:

Quando ha lasciato Amici è stato proprio un colpo, perché stavamo facendo una conoscenza e interromperla è stata un colpo forte! Lei è la prima persona che ho visto dopo la finale. Sicuramente troverò sempre il tempo per lei!

Sembra proprio, quindi, che quella tra Alex e Cosmary sia una bella storia d’amore che sta nascendo. La Toffanin non si è certo lasciata scappare l’occasione e ha posto una domanda molto diretta: “È amore?“. L’intervistato, senza dubbi anche se visibilmente emozionato, ha replicato con un “sì“. Non ci resta, ora, che vedere come proseguirà questa relazione. Passeranno molto più tempo insieme adesso. In caso di ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi.

Continuate, nel frattempo, a seguirci per molte altre news su Amici 21 e non solo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.