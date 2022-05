L’entusiasmo di Lorella Cuccarini

L’edizione 21 di Amici è terminata e a vincere è stato Luigi Strangis. Questo, però, non ha impedito a Lorella Cuccarini di esprimere tutto il suo orgoglio ai suoi due allievi. Stiamo parlando, ovviamente, dei cantanti Sissi e Alex. Subito dopo la fine del talent, infatti, l’insegnante li ha abbracciati per la prima volta e ha scritto un tenero messaggio sui social:

Che sapore hanno questi abbracci. Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare. Che fatica! Finalmente ce l’abbiamo fatta! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre.

Nella giornata di ieri, poi, Alex e Sissi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo insieme agli altri finalisti. Entrambi si sono esibiti con un loro singolo e Lorella Cuccarini ha deciso di filmarsi proprio mentre ascoltava i loro brani. Non ha potuto fare a meno che esprimere il suo entusiasmo ballando da seduta a ritmo di musica. Qui sotto possiamo vedere il video. Alla fine, inoltre, vediamo che Alex ha ri-condiviso sul suo profilo Instagram il filmato e ha scritto: “Dal primo giorno a oggi, grazie Lorella“.

La sua ex maestra di Amici 21, allora, gli ha risposto: “Sempre“, per lasciare intendere che lei starà sempre al loro fianco, qualsiasi cosa succeda. Un bel rapporto, perciò, quello che si è creato tra gli ex studenti e la professoressa. Quest’ultima, inoltre, ha rivelato se ritornerà anche l’anno prossimo. Al momento non lo sa ancora: “Se Maria mi vuole io sono pronta“. Staremo a vedere che cosa succederà. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

