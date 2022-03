“Rip Blanco” in tendenza su Twitter

Sono ormai mesi che Blanco è ai vertici delle classifiche musicali. Nell’ultimo anno infatti per il giovane cantante sono arrivati una serie di successi inaspettati, che l’hanno consacrato come uno degli artisti più amati e seguiti del momento. Solo un mese fa Riccardo ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood e i due dunque a maggio rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Anche durante la kermesse musicale il duo presenterà Brividi, che nelle ultime settimane ha conquistato il web, e non solo. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere gli utenti.

Su Twitter infatti da un momento all’altro è finito in tendenza l’hashtag “Rip Blanco”, e naturalmente a quel punto il social è entrato letteralmente in subbuglio. Naturalmente però Riccardo sta più bene, e si è trattato solo di uno scherzo macabro e di cattivo gusto, che ha fatto storcere il naso ai più.

Nel mentre solo qualche giorno fa Blanco, nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, ha parlato del suo rapporto con Mahmood, replicando a coloro che credono che i due artisti stiano insieme. Dopo aver visto un bellissimo abbraccio sul palco dell’Ariston infatti diversi utenti si sono convinti che tra Riccardo e Alessandro ci sia qualcosa in più dell’amicizia. Ma le cose naturalmente non stanno affatto così. Queste le parole di Fabbriconi in merito:

“È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompicogl**ni. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.