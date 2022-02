Amici 21, Calma in crisi: “Me ne voglio andare” (VIDEO)

1 La crisi di Calma ad Amici 21

Nella scuola di Amici 21 i ragazzi hanno spesso dei periodi di difficoltà e nel daytime di oggi è stato mostrato il momento di crisi di Calma, dovuto ai suoi risultati nella puntata andata in onda domenica e anche ad una nuova classifica.

Nella puntata di domenica è arrivato all’ultimo posto, insieme ad Albe, nella gara delle cover giudicata da Elodie. Poi, nella gara tecnica, è arrivato penultimo (sempre insieme ad Albe). Questo lo ha portato ad avere alcuni pensieri ed infatti si è confrontato con Sissi, la quale gli ha dato tutto il suo supporto.

Come si vede dal video, lui ha espresso il suo problema di essere sempre nel mezzo e non eccellere in niente. E ha aggiunto che non vuole andare al Serale così, cioè perché il suo professore Rudy Zerbi lo ha sempre salvato e non perché davvero lo merita per molti.

Successivamente tutti gli allievi sono stati chiamati a fare una classifica generale e dare dei voti da 6 a 10 sugli allievi non ancora arrivati al Serale. Essa serviva per vedere chi sarebbe andato al Serale se i posti totali fossero quelli ritenuti opportuni dalla produzione. Il risultato ha portato ad un’ulteriore crisi del cantante…