1 Carola di Amici 21 è innamorata?

Carola Puddu è stata tra le concorrenti più amate di Amici 21. Il suo talento l’ha portata molto avanti nel percorso all’interno del talent e ha avuto il sostegno della maestra Alessandra Celentano. Durante il soggiorno in casetta si è avvicinata molto a Luigi Strangis, vincitore dell’edizione. Carola si era presa una cotta per il cantante e lo aveva ammesso davanti a lui. Quest’ultimo, però, nonostante provasse un vero affetto non ricambiava le stesso sentimento. I due hanno ancora oggi un ottimo rapporto e in alcune interviste hanno parlato molto bene l’uno dell’altra.

In queste ore, però, sul web si sta diffondendo un’indiscrezione. Alcuni utenti, infatti, sostengono che Carola sarebbe innamorata di un altro ballerino della sua stessa edizione. Come riporta anche il sito DonnaPress, infatti, il suo interesse sarebbe rivolto a Michele Esposito. Il tutto nascerebbe da alcune dichiarazioni fatte dal ballerino qualche tempo fa: “In poco tempo abbiamo connesso molto bene. Anche nei nostri duetti, nelle sale, mentre uno faceva le prove, l’altro faceva le prove, ci guardavamo, ci studiavamo… Spero di rivederla!“.

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero o se siano soltanto ipotesi campate in aria del web. Da parte dei diretti interessati, però, non sembrano esserci prove a sostegno di questa teoria. Le parole di Michele, infatti, potrebbero solo rivelare una profonda stima e amicizia con l’ex compagna di Amici 21. Staremo a vedere.

Nel frattempo, non molto tempo fa, Luigi ha rivelato in che rapporti è con Carola: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai“. Ma anche la stessa Puddu ha parlato di Strangis. Questa volta, però, a Verissimo con Silvia Toffanin.

Continuate a leggere…