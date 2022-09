1 I due cantanti di Amici 21 scambiati tra loro

Sono passati diversi mesi dalla finale di Amici 21 e tra pochissime settimane partirà ufficialmente la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A breve dunque il pubblico farà la conoscenza della nuova classe del programma, e di certo non mancheranno le emozioni. Nel mentre i protagonisti dello scorso anno stanno ancora facendo parlare di sé, e di certo uno degli allievi più amati della trasmissione è stato Alex Wyse. Come sappiamo proprio in queste settimane il cantante è finito al centro del gossip, per via della fine della sua relazione con Cosmary Fasanelli. La coppia infatti dopo la finale del talent show si è frequentata per un breve periodo, tuttavia a un tratto le cose hanno smesso di funzionare e così proprio la ballerina ha annunciato la rottura.

Nel mentre però Cosmary si è avvicinata a Nunzio Stancampiano, e sembrerebbe che i due abbiano iniziato una relazione. Dal suo canto Alex ha smesso di seguire sui social la sua ex fidanzata e il ballerino, segno dunque che i rapporti si sono ormai freddati. In queste ore intanto il cantante è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, per via di un episodio che ha fatto sorridere il web.

Il rapper Crytical, altro amato protagonista di Amici 21, è stato infatti scambiato proprio per Alex Wyse in un ristorante in provincia di Foggia. La pagina Instagram del locale ha anche taggato il profilo del cantante di Sogni Al Cielo, e la gaffe naturalmente ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Successivamente però, dopo essersi resi conto dello sbaglio, i proprietari del ristorante hanno rimediato all’errore, stavolta taggando Crytical.

Nel mentre nella giornata di ieri a parlare per la prima volta della storia con Cosmary Fasanelli è stato proprio Nunzio Stancampiano. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.