Le parole di Dario dopo Amici 21

Uno degli allievi più seguiti di Amici 21 è stato Dario Schirone. Fin dal primo momento il ballerino ha saputo conquistare il cuore del pubblico col suo talento e sono stati in molti a vederlo come uno dei potenziali vincitori del circuito danza. Tuttavia per l’ex allievo di Veronica Peparini le cose non sono andate così e nel corso della semifinale ha dovuto lasciare il programma a un passo dal sogno. A oggi Dario ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e di certo nei prossimi mesi arriveranno per lui grosse soddisfazioni. Nel mentre in queste ore il ballerino è stato ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini e nel corso della chiacchierata non ha potuto fare a meno di parlare delle numerose critiche ricevute da Alessandra Celentano durante la sua partecipazione al talent show. Queste le sue dichiarazioni a riguardo (QUI per il video):

“Non provo rancore per nessuna critica. Alcune sono stati utili per la mia crescita, altre potrei dire di no. Le critiche che riguardano il mondo della danza le ho prese, le ho fatte mie. Quelle che non riguardavano la danza, come quelle sul fisico o sul mio rapporto con i ragazzi, no. La maestra alimentava gli scontri mostrando video in cui diceva che io fossi falso, ma il mio modo di parlare era schietto, nel modo più sincero che potesse esserci”.

Ma non solo. Dario infatti ha anche parlato dell’attacco di panico avuto proprio nel corso della semifinale di Amici 21, a seguito di un duro scontro con la maestra Celentano. Ecco cosa ha affermato oggi Schirone in merito a quanto accaduto:

“È vero dell’attacco di panico. Ma non voglio dare la colpa alla maestra. Io sono di mio una persona ansiosa. Lì poi si amplifica tutto. […] L’ho gestito abbastanza bene però, solitamente mi durano di più. Mi è già capitato prima del programma. Sono iniziati nel 2020”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.