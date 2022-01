1 L’esibizione di Christian ad Amici 21

Nella puntata di domenica scorsa di Amici 21 abbiamo assistito a una sfida tra Christian Stefanelli e Cristiano. Alla fine quest’ultimo è dovuto uscire e a rimanere all’interno della scuola è stato l’altro, dopo il giudizio di Garrison. Nel corso della gara i due ballerini si sono esibiti prima in una coreografia sui tacchi, per entrambi la stessa, e poi ognuno nel proprio cavallo di battaglia. Per Cristiano la danza classica e per Christian l’hip hop.

A far discutere è stato un commento pubblico su Twitter da Spillo, ex professionista della scuola: “Il mix di gara più brutto di sempre“. Lo stesso Christian ha commentato prima con delle emoji, ovvero una faccina che ride a crepapelle e due che mandano dei baci. A dargli man forte anche il padre Ivan che ha così replicato: “Quando sali un gradino e mezzo e poi ricadi diresti qualsiasi cosa pur di ricominciare la salita… Tranquillo, ci ricordiamo ancora di te, va meglio così?“.

Spillo, perciò, ha scritto diversi tweet che si possono interpretare come delle risposte sia al web sia al concorrente di Amici 21. Per esempio: “Questa cosa che qualsiasi cosa scriva venga paragonata al programma mi fa molto sorridere. In tutto ciò se proprio devo dirla tutta, anche quel mix non è un granché. Nessuno di offenda“. Questo ci fa capire che, in base a quanto sostiene il danzatore, sono gli utenti di Twitter ad aver interpretato male le sue parole. Non si riferiva, a quanto pare, in un primo momento alla sfida in onda. In seguito è andato più nel dettaglio spiegando cosa intendeva con “mix“:

Comunque mix = canzoni unite/mescolate tra loro. Dov’è il mio giudizio sulla performance? Non ho né giudicato il pezzo né il ragazzo come ha ballato. La faida la volete voi, non io. State sereni.

