Garrison torna ad Amici e giudica una gara tra ballerini: uno di loro si infortuna (VIDEO)

1 Garrison giudica i ballerini

Nel daytime di Amici 21 di oggi è stato invitato Garrison per giudicare una gara tra ballerini. Gli allievi dovevano scegliere tra tre musiche (sul loro stile) caricate sul loro mp3 e avevano un’ora di tempo per montare una coreografia. L’ex insegnante della scuola avrebbe dovuto giudicare la loro bravura come coreografi.

Prima di iniziare la gara, però, per lui c’è stata una bella sorpresa. Questa cosa è stata registrata il 4 novembre e quel giorno lui ha compiuto gli anni. Così tutti i ballerini professionisti sono entrati in studio portandogli una torta con una candelina. Garrison si è emozionato e ha ringraziato tutti per questo bel regalo.

Dopo è iniziata la sfida e la prima ad entrare è stata Serena. L’allieva di Raimondo Todaro è piaciuta molto al ballerino e coreografo. Ma appena ha finito ha detto subito una cosa che ha molto preoccupato. Mentre ballava ha infatti sentito dolore al ginocchio, lo stesso della scorsa volta che l’aveva tenuta ferma due settimane e che sembrava qualcosa di grave.

La gara è poi andata avanti e questa è stata la classifica finale stilata da Garrison:

Dario Guido Serena Mattia Carola Christian

Nel dettaglio Serena è arrivata terza col voto di 8, mentre lei era molto preoccupata di aver fatto male proprio per colpa del ginocchio.

Vediamo il suo sfogo con Maria De Filippi e gli altri compagni…