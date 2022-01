Mattia potrebbe lasciare Amici 21

Mancano poche settimane all’inizio del Serale di Amici 21 e a breve per gli allievi di questa edizione inizierà la corsa alla fase finale del talent show. Come sappiamo però non è detto che tutti i cantanti e i ballerini abbiano la possibilità di ottenere una maglia, e di certo potrebbero esserci dei grandi colpi di scena. In questi giorni tuttavia a rischiare di lasciare la scuola è Mattia. L’allievo di Raimondo Todaro ha infatti subito un piccolo infortunio al piede, e per questo motivo è stato costretto a sospendere le lezioni e gli allenamenti. Come se non bastasse Maria De Filippi ha comunicato a Mattia che se nelle prossime tre settimane non dovesse star meglio, potrebbe abbandonare il programma una volta per tutte.

A quel punto il ballerino è scoppiato in lacrime all’idea di poter lasciare la scuola di Amici 21 e si è così sfogato con Christian. Queste le sue dichiarazioni:

“Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo. Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù subito. Ho paura anche per il maestro Raimondo. Devo stare fermo per colpa della caviglia, che cosa deve pensare?”.

Nei prossimi giorni dunque Mattia si sottoporrà ad alcune cure specifiche, con la speranza che nelle settimane a venire possa tornare a ballare. Ciò nonostante, se la situazione non dovesse migliorare il ballerino dovrà lasciare definitivamente la scuola di Amici 21. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Mattia, e attendere con ansia il suo ritorno sul palco.

