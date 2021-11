LDA si dichiara a Serena, la produzione convoca Albe: “È uno scherzo?” (VIDEO)

1 Lo scherzo di LDA e Serena ad Amici 21

Attimi di divertimento (e anche un po’ di panico) nella casetta di Amici 21. Nel daytime di oggi, infatti, LDA e Serena hanno deciso di fare uno scherzo ad Albe.

I due si sono incontrati di nascosto da tutti gli altri nella camera di Luca e si sono messi d’accordo su cosa fare e dire. E su un foglio, mostrato poi alle telecamere, hanno scritto che avrebbero fatto uno scherzo. Quindi la redazione si è resa complice di tutto quanto.

LDA e Serena si sono quindi incontrati nel giardino sul retro della casetta e il cantante si è dichiarato alla ballerina. Non solo, ha aggiunto anche che secondo lui Serena non era così presa da Albe come vuole far credere.

Come detto tutto questo è avvenuto all’oscuro degli altri ragazzi nella scuola. E per continuare lo scherzo, la redazione di Amici 21 ha fatto la sua parte. Mentre Alberto era a lezione con la vocal coach, lo staff ha chiamato l’aula chiedendo ad Albe di tornare in casetta. Arrivato lì gli è stato detto di andare sulle gradinate dagli altri ed è stato mostrato a tutti il video di Luca e Serena insieme.

La reazione di Albe è cambiata nel corso della visione del video ed è passato dal dispiacersi all’arrabbiarsi per le parole dell’amico. Ecco cosa è successo…