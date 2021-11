1 Nuovo dramma ad Amici 21

Siamo ormai entrati nel pieno di Amici 21 e il pubblico ha imparato a fare la conoscenza dei nuovi allievi di questa edizione. Settimana dopo settimana i cantanti e i ballerini si mettono così alla prova, e tra sfide e colpi di scena non mancano grandi emozioni. In queste ore tuttavia si starebbe consumando un nuovo dramma all’interno della casetta. Come sappiamo dalla scorsa edizione, in particolare per via del Covid e dell’emergenza sanitaria, i ragazzi iniziano la reclusione fin dal primo giorno, stando sotto le telecamere 24 ore su 24. I telespettatori si sono così appassionati anche alle vicende sentimentali dei protagonisti, in particolare al flirt che c’è tra Luigi Stangis e Carola Puddu.

Era sembrato infatti che tra il cantante e la ballerina ci fosse una certa simpatia. Tuttavia a un tratto entrambi hanno deciso di fare un passo indietro. Ciò nonostante pare che l’attrazione tra i due non sia terminata, e in questi giorni sarebbe scoppiato il dramma.

Come riportano gli utenti su Twitter infatti, Luigi e Mattia, ballerino di latino, si sono improvvisamente unfollowati su Instagram. I due allievi di Amici 21, che fino a qualche giorno fa si seguivano sul social, sembrerebbero essere distanti, e a quel punto i fan del talent show si sono chiesti cosa fosse accaduto. Sempre secondo le teorie del web, la causa di questo litigio potrebbe essere proprio Carola!

Si tratta tuttavia solo ed esclusivamente di ipotesi, e non c’è alcuna prova che confermerebbe che nello screzio avvenuto tra Mattia e Luigi c’entri propio la Puddu. Nel mentre alcune ore fa Alessandra Celentano ha duramente ripreso i ballerini della scuola. Rivediamo cosa è accaduto.