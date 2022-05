1 Luigi di Amici 21 da bambino

Nella serata di ieri sera Luigi Strangis è stato proclamato come vincitore di Amici 21. Nella piazza del suo paese migliaia di persone hanno esultato per il suo trionfo e gli sono stati accanto dall’inizio alla fine. Così come i suoi compagni di viaggio, soprattutto Carola. Anche da lontano, infatti, gli ha fatto una tenera dedica sui social. Ma non siamo qui per parlare dell’ultima puntata del talent. Nelle scorse ore, infatti, sul web è apparsa una fotografia che lo ritrae da bambino.

Già in precedenza, in realtà, ne avevamo vista una ma questa volta ha in mano la sua primissima chitarra. E se pensate di averla già vista da qualche parte avete proprio ragione. Nel corso dell’ultimo daytime in onda il 13 maggio 2022, infatti, il cantante ha ricevuto una sorpresa da parte del padre. Luigi, infatti, si trovava in studio per provare la sua canzone quando il fonico ha fatto finta di aver riscontrato un problema con lo strumento che stava suonando. L’ha preso e l’ha portato via. Tornando, facendo finta di niente, gli ha dato quella che è stata, appunto, la sua prima chitarra.

Luigi Strangis da bambino con la sua prima chitarra

Molto emozionato, quindi, il concorrente di Amici 21 ha chiesto cosa stesse succedendo. È rimasto, poi, incredulo non appena ha visto il papà entrare in studio. L’uomo, nel momento in cui ha visto il figlio, è scoppiato in lacrime, così come Luigi. Un momento davvero molto toccante per tutto il pubblico che da casa stava guardando la scena. Il padre si è detto molto felice di rivederlo e Luigi lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per lui fino ad oggi. Il papà ha detto di aver fatto solo il suo lavoro con tutto il bene che prova per il figlio.

