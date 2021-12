Tre allievi assenti ad Amici 21

Siamo nel pieno dell’ultima puntata di Amici 21 dell’anno e anche oggi non mancheranno emozioni e colpi di scena. Come sappiamo infatti oggi ad arrivare come ospite all’interno del talent show di Maria De Filippi sarà nientemeno che Fedez. Il cantante oltre a giudicare una gara di canto si esibirà anche col suo nuovo brano Sapore, durante il quale ballerà anche con gli allievi della scuola. Ma non solo. Nel corso della puntata infatti scopriremo anche a chi verrà riconfermata la maglia.

Tuttavia il pubblico da casa e gli utenti sul web hanno immediatamente notato un dettaglio che non è passato inosservato. In molti infatti si sono accorti che Mattia, Christian, Cosmary e Crytical erano assenti in studio e i più si sono chiesti cosa fosse accaduto. Nonostante l’argomento non sia stato affrontato non è difficile ipotizzare la verità.

Ma perché dunque Mattia, Christian, Cosmary e Crytical erano assenti ad Amici 21? Stando a quanto si mormora, sembrerebbe che i tre ballerini e il cantante fossero indisposti nel giorno in cui è avvenuta la registrazione e dunque non hanno potuto prendere parte alla puntata.

Tuttavia sembrerebbe che i quattro siano tornati in forma e senza dubbio nelle nuove puntate, che andranno in onda su Canale 5 a partire da gennaio, torneranno a emozionare tutto il pubblico.

