1 Le lacrime di Mattia per Christian da Amici 21

Nella seconda puntata del Serale di Amici 21, andata in onda ieri sera, abbiamo visto uscire dal talent Christian Stefanelli. Il ballerino di Raimondo Todaro ha perso la sfida al ballottaggio contro Crytical a sorpresa. Questo perché i rumor sul web davano per certa la sua vittoria. Così, purtroppo, non è stato e l’allievo ha dovuto salutare i suoi compagni di viaggio. Come ogni volta, infatti, questi si sono abbracciati e detti arrivederci tra le lacrime.

Chi ha pianto anche da casa è stato Mattia Zenzola. Il ballerino, che nel corso delle settimane era diventato molto amico di Christian, si è lasciato andare e ha pubblicato sui social una fotografia in cui esprime tutta la sua tristezza. Lui ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio, anche se molto probabilmente lo rivedremo il prossimo anno, e di conseguenza faceva un grande tifo per Christian. Nell’immagine leggiamo anche la scritta: “Stanotte non trovo le parole, voglio solo riuscire a dormire“.

Mattia di Amici 21 in lacrime per Christian

Nel frattempo Christian, ormai ex allievo di Amici 21, ha rilasciato le prime dichiarazioni in seguito alla sua eliminazione:

“Zero rimpianti, perché gli ultimi mesi non sono stati facili. Da tre, quattro giorni mi sentivo bene e sono contento di essere uscito così. Mi sono sentito bene quando ho ballato. Al Christian del primo giorno direi di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo e di continuare fino alla fine.

Ora torno a casa, solo con la mia famiglia e poi torno nella scuola di mia mamma a fare lezioni, gare e viaggi. Fino a quando non arrivo al mio obiettivo. L’amicizia che c’è tra noi è bella. Non c’è un ragazzo con cui non ho legato“.

Ma lui non è il solo ad aver parlato…