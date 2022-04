La fidanzata di Nicol Castagna di Amici 21

Nicol Castagna ha iniziato la sua strada ad Amici 21 il 19 settembre 2021. La cantante, infatti, si è presentata con un brano inedito e ha conquistato parte della giuria. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno espresso il loro consenso, mentre Anna Pettinelli non sembrava apprezzarla particolarmente. Fatto sta che è entrata nella scuola. Purtroppo, però, dopo una serie di ultimi posti nelle sfide e alcuni brutti voti, si è trovata costretta ad uscire perché Rudy l’ha eliminata. Non è quindi andata al Serale.

Sotto il punto di vista sentimentale, tuttavia, la vita va a gonfie vele. Fino a poco tempo fa non avevamo nessuna informazione a riguardo. Non sapevamo se avesse una relazione oppure no. Nemmeno i suoi profili social ne davano dimostrazione. Oggi, però, Nicol ha deciso di presentare a tutti colo che la seguono la sua fidanzata. Nel video qui sotto, infatti, le vediamo in un simpatico filmato mentre si scambiano tenere effusioni.

Per il momento non conosciamo l’identita della fidanzata. Forse in futuro inizierà anche a raccontare qualcosa di più. Nel frattempo, però, su TitkTok abbiamo l’opportunità di vedere un secondo video che le ritrae insieme. Sotto le note di “Cielo dammi la luna” di Sangiovanni, infatti, ci sono alcuni fotogrammi dell’ex allieva di Amici 21 in giro o a casa. A un certo punto, nelle ultime due clip, la vediamo con la compagna mentre ridono, si abbracciano e si scambiano dei baci.

Nei commenti sono tante le congratulazioni che fanno loro i fan della cantante. Contenti per la loro felicità. Vi aggiorneremo in caso ne sapremo di più in futuro. Continuate a seguirci per tante altre news su Amici 21 e tanto altro..

