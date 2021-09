Chi è Nicol Castagna di Amici 21? Età, vita privata e Instagram

In questo articolo conosciamo meglio chi è Nicol Castagna, cantante della nuova edizione di Amici 21. Qui riportiamo alcune news e curiosità che la riguardano: dall’età, alla vita privata, per passare al percorso nella scuola e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Nicol Castagna

Nome e Cognome: Nicol Castagna

Data di nascita: 5 dicembre 1999

Luogo di nascita: Vicenza

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Nicol non ha figli

Tatuaggi: Nicol ha alcuni tatuaggio visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @nicolesenzae

Nicol Castagna età e biografia

Ecco cosa sappiamo della biografia della cantante di Amici 21. Nicol Castagna è nata il 5 dicembre 1999 a Vicenza, sotto il segno del sagittario. La sua età è dunque di 21 anni.

Non abbiamo informazioni, invece, per quel che riguarda altezza e peso.

Fin da bambina Nicol si è avvicinata al mondo della musica e a 17 ha iniziato a cantare e caricare i video delle sue performance su YouTube. Proprio così è riuscita a farsi notare dai produttori di Hokuto Empire che la scritturano, poiché colpiti dai suoi brani inediti.

Vita privata

Non abbiamo informazioni riguardo la vita privata di Nicol di Amici 21. Dunque non possiamo dirvi se è o meno fidanzata.

Dal suo profilo Instagram abbiamo anche visto che ha anche un cane a cui è molto legata. Anche lui ha un account social costantemente aggiornato da Nicol.

Si definisce altruista nel bene e nel male, strana (ma in positivo). Ha sempre timore di stare in mezzo alle persone, tranne quando canta.

Dove seguire Nicol di Amici 21: Instagram e social

I fan di Amici 21 hanno la possibilità di restare in contatto con Nicol Castagna.

La cantante ha non solo un account su Facebook, poco aggiornato, ma ha una pagina Instagram decisamente più attiva, anche per quel che riguarda il numero di follower.

I post pubblicati su Instagram mostrano dei selfie, ma anche degli scatti dov’è impegnata a lavorare su nuova musica. Altra cosa che balza all’occhio sono le acconciature sempre diverse e ricercate della cantautrice. Da quel che abbiamo visto ama i capelli corti e cambiare spesso il colore.

Sempre dal profilo notiamo che oltre a cantare suona anche la chitarra.

Carriera

Nicol Castagna di Amici 21 ha iniziato a fare musica perché c’erano momenti in cui non si trovava e non sapeva come esprimere ciò che provava. A parole non sapeva come esprimersi per imbarazzo o perché si sentiva inadeguata in determinate situazioni o ancora perché diversa nel modo di spiegare ciò che sentiva.

Con la musica, invece, riesce a dire tutto ciò che sente. Ed è proprio così che ha preso il via la carriera di Nicol Castagna, la quale ora ha una ghiotta opportunità di mettersi in mostra ad Amici.

La giovane cantautrice ha già all’attivo dei brani. Da Ritornerai a Pupille o Satellite, ma anche Acida. Quest’ultima canzone vede la collaborazione di Mancha. Ogni pezzo potete trovarlo anche su

Spotify. Oltretutto collabora con il talent scout Tommaso Perna.

Nicol Castagna ad Amici 2021

In data 19 settembre 2021 Nicol Castagna ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 2021. La cantante si è presentata con un suo brano inedito e ha dato prova del suo talento.

Se ha convinto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, non si può dire lo stesso per Anna Pettinelli, come vedremo nelle righe dedicate al percorso nel talent.

Vediamo di seguito il percorso di Nicol nella scuola di Amici 2021…

Il percorso di Nicol Castagna ad Amici 2021

In data 19 settembre ha preso il via il percorso di Nicol Castagna all’interno della scuola di Amici 21. A puntare fortesu di lei Rudy e Lorella, più scettica invece Anna, come abbiamo spiegato nelle righe precedenti.



La giovane cantante di Amici, però, sembra determinata a voler portare tutti i professori dalla sua parte e convincerli definitivamente. Restiamo in attesa di ulteriori risvolti.

(IN AGGIORNAMENTO)

