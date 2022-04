Le cause della morte di Piero Sonaglia

Nella giornata di ieri è stata data la notizia in base alla quale Piero Sonaglia, assistente di studio nei programmi di Maria De Filippi, ha perso la vita. Tanti i messaggi che lo ricordano. Uno tra tutti, per esempio, quello della conduttrice stessa:

Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria.

Dopo la puntata di ieri sera di Amici 21, inoltre, l’emittente ha mandato in onda un video omaggio a Piero Sonaglia. In queste ore, invece, sarebbero state rivelate le presunte cause del decesso. Come riporta anche FanPage, le informazioni le avrebbe rilasciate Canale Dieci, la TV in chiaro e giornale di notizie che ha base a Ostia, dove Piero aveva una casa. L’uomo, quindi, sarebbe stato colpito da un infarto dopo una partita di calcetto giocata con il figlio di 25 anni.

Il portale citato poc’anzi riporta che il campetto si trova nei pressi dell’ospedale Grassi. La squadra si stava avviando verso gli spogliatoi quando all’improviso Piero si sarebbe accasciato al suolo. Purtroppo, però, l’intervento tempestivo dell’ambulanza non è servito a nulla e pare che il referto medico parli di “morte per infarto da trauma“. Per averne la certezza, ad ogni modo, dovremo attendere i risultati dell’autopsia.

