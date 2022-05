Tutti i premi consegnati durante la Finale di Amici 21

1 I premi della Finale di Amici 21

Finale di Amici 21 e quindi non solo vincitori di canto e ballo, ma anche molti premi che sono riusciti a conquistare gli allievi. In questa Finale, eccezionalmente a 6, troviamo Albe, Alex, Luigi e Sissi per il canto, Serena e Michele per il ballo.

Come detto, nel corso della serata sono stati assegnati anche dei premi che hanno anche un valore monetario. Chi sono quindi gli allievi che si sono aggiudicati i vari premi? Andiamo a vederli tutti. Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.

Premio della Critica

Il primo premio assegnato durante la Finale di Amici 21 è quello della Critica, assegnato con i voti dei giornalisti. Il valore è di 50 mila euro.

La votazione è avvenuta in diretta e ad aggiudicarselo è stata Sissi.