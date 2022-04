L’eliminazione di Carola fa commuovere Luigi (VIDEO)

Luigi commosso per Carola

Nella quinta puntata del Serale di Amici 21 l’eliminazione è una sola e quindi sono finiti al primo ballottaggio gli eliminati provvisori delle tre manche. Dopo la prima manche è andato al ballottaggio Dario, dopo la seconda ci è finita Serena e alla terza è toccato a Carola. E proprio questo risultato ha avuto una reazione in Luigi.

Come si nota, un ballerino lascerà il programma stasera e vi sono finiti uno di ogni squadra. Per tutti e tre è la prima volta e proprio per l’allieva della Celentano era la prima volta che finiva in nomination. Dopo quindi essere stata la meno preferita della sua squadra ed essersi esibita al ballottaggio, il cantante Luigi si è commosso. Ed infatti ha indossato i suoi occhiali da sole che mette sempre quando ha un momento di difficoltà.

Maria De Filippi gli ha anche chiesto se volesse parlare, dire qualcosa sulla sua compagna di avventura. Lui all’inizio non voleva parlare, poi ha detto che è stata bravissima e questa sera ha tirato fuori una grinta pazzesca e una sicurezza come mai aveva fatto prima.

In casetta i due si sono lasciati andare ad alcune confidenze. Lei ha pianto molto e ha cercato il suo supporto. Luigi ha espresso grande affetto e quando Maria ha detto il verdetto e quindi l’eliminazione di Carola lui è rimasto sconvolto. A tal proposito, dopo l’annuncio dell’eliminazione, Carola e Luigi sono andati in disparte e si sono parlati, dandosi sostegno a vicenda.

