1 LDA conquista il Disco di Platino

Grandissima notizia per Amici 21, uno degli allievi cantanti ha infatti conquistato il Disco di Platino. Si tratta del primo di quest’anno e il primo in assoluto nella fase del pomeridiano, cioè quella prima del serale. Consideriamo che questa edizione è iniziata comunque due mesi prima rispetto alla precedente, ma la fase serale inizierà comunque a marzo.

Comunque a raggiungere questo importantissimo tranguardo è LDA, vero nome Luca D’Alessio (il figlio di Gigi D’Alessio). L’allievo di Rudy Zerbi, dopo essere stato il primo a conquistare il Disco D’Oro, è riuscito a raggiungere anche lo step successivo con il Platino. Il brano è “Quello che fa male”, un pezzo amatissimo dal pubblico del programma di Maria De Filippi.

Dopo questa canzone, il cantante ha inciso dentro la scuola di Amici 21 altri due pezzi: “Sai” e “Scusa”. Entrambi, già usciti su tutte le piattaforme streaming, stanno andando molto bene. E sicuramente a Luca verrà annunciato questo nuovo traguardo, forse in puntata come la scorsa volta. Sarà sempre Anna Pettinelli a farlo? Magari la speaker radiofonica si è convinta che LDA non è male come lei pensa? E adesso ci sarà un’atra festa in casetta?

A tal proposito, un altro allievo di questa edizione ha conquistato il Disco D’Oro. Si tratta di Albe con il brano “Millevoci”. La certificazione per lui è arrivata il lunedì dopo Natale, quindi al momento non abbiamo visto l’annuncio, dato che sia i daytime che le puntate si sono fermate. Quindi vediamo se a lui è statto riferito in casetta durante le feste oppure accadrà nella prossima puntata. Sicuramente lo saprà già, dato che durante le Feste (e quindi la pausa), i ragazzi possono usare il cellulare quanto vogliono.

Ma andiamo a vedere le ultime novità di Amici 21 tra daytime, registrazioni e puntate.

Continua…