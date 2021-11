1 I ragazzi di Amici votano tra pregi e difetti

Come ogni domenica, ormai, Amici 21 torna a farci compagnia su Canale 5 con il suo consueto appuntamento pomeridiano delle 14:00. Nel corso della puntata, ad un certo punto, Maria De Filippi ha chiamato sul palco tutti i ragazzi della scuola.

A ognuno di loro in settimana era stato chiesto di votare diverse categorie e spiegare chi, per loro, è il più permaloso, bugiardo e così via. Coinvolti a indovinare a chi appartengono i seguenti aggettivi anche i professori. Alcuni sono stati bravi a indovinare, altri meno. Ma non perdiamo tempo e partiamo subito…

Il più permaloso è…

Alex di Amici 21

A sfidarsi in questa particolare sfida Alex e Mattia, anche se il più permaloso per la classe di Amici 21 è Mattia.

Benché quasi tutti i professori fossero convinti che in realtà l’aggettivo appartenesse al ballerino, così non è. È stato scelto dai concorrenti, attraverso una votazione, che il più permaloso è Alex!

Ma ovviamente non è finita qui, perché è stato scelto anche il più bugiardo. Chi sarà secondo voi? Scopriamolo insieme…