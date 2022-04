1 LDA, le prime parole dopo l’eliminazione

L’eliminazione di LDA da Amici 21 ha colto di sorpresa tutti i fan del programma. Dalle anticipazioni (probabilmente per uno scambio di persona) era emerso infatti che tra il cantante e Nunzio sarebbe stato il ballerino a lasciare il talent. Ma ieri sera c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Esattamente come accaduto per l’uscita di Carola Puddu, che ha provocato grande rumore tra gli utenti del web, anche l’uscita di LDA da Amici 21 sembra aver colto di sorpresa tutti. Meno il diretto interessato il quale seppur molto dispiaciuto, era consapevole di non aver dato il meglio di sé in queste ultime settimane a causa del suo malessere. Cosa che oltretutto ha confidato anche in puntata. Terminata questa avventura, come di consueto, l’allievo ha avuto la possibilità di parlare ai microfoni di,

“La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”, ha esordito il cantante, per poi aggiungere:

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”.

A seguire LDA è anche tornato al parlare del momento in cui si è trovato in difficoltà: “C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”.

