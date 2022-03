Poiché Stash è positivo al Covid, arriva la notizia su chi lo sostituirà in veste di giudice nella terza puntata del Serale di Amici 21.

Sabrina Ferilli al posto di Stash nella terza puntata di Amici 21

Oggi pomeriggio vi abbiamo dato la notizia che Stash è risultato positivo al Covid. E proprio oggi pomeriggio si è registrata la terza puntata del Serale di Amici 21. Che succede quindi, essendo il cantante dei The Kolors uno dei giudici?

All’inizio si pensava che ci sarebbe stato il collegamento da casa, come è accaduto più di una volta con i professori durante il pomeridiano. Invece la redazione del talent ha deciso di fare in maniera diversa e di sostituire Stash almeno per questa puntata.

E così grazie alle anticipazioni uscite da poco e riportate dalla pagina Amici News veniamo a sapere che il cantante è stato sostituito da Sabrina Ferilli. Presenti invece come sempre Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto.

Essendo presente la Ferilli, a questa puntata del Serale di Amici 21 non poteva certo mancare anche Giovaninno. Chi ha seguito Tu si que vales se lo ricorderà sicuramente. Era quel personaggio col viso blu e un mantello rosso con cappuccio che interpretava una specie di elfo o gnomo. E soprattutto faceva tanti scherzi a Sabrina Ferilli.

Così è stato anche questa volta. Infatti dopo il guanto di sfida dei professori, è entrato lui che ha lanciato un guanto di sfida proprio a Sabrina, ma lei ha rifiutato. A questo punto Giovannino ha ballato con Francesca Tocca. Potete leggere tutte le anticipazioni sulla terza puntata del Serale QUI.

