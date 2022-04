L’eliminato della sesta puntata di Amici 21

Questa sera su Canale 5 abbiamo visto andare in onda la sesta puntata del Serale di Amici 21. Esattamente come la scorsa settimana, anche stavolta c’è un solo concorrente eliminato, dopo un ballottaggio piuttosto tosto. Ma cosa è accaduto nel dettaglio e chi è arrivato a rischiare di lasciare la scuola? Grazie alle anticipazioni de Il Vicolo delle News e di Amici News abbiamo scoperto già qualcosa a riguardo e se non volete SPOILER vi consigliamo di non continuare a leggere.

Partiamo con il dire che, a differenza di altre puntate di Amici 21, stasera non ci sono stati ospiti, ma si è esibito Stash con i The Kolors, regalando emozioni al pubblico presente in studio e da casa.

La puntata si è sviluppata come sempre in tre manche. Nella prima abbiamo visto sfidarsi la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I primi sono riusciti a portare a casa la prima partita e hanno mandato al ballottaggio il cantante di Amici 21, LDA.

Durante la seconda manche, invece, sempre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno avuto modo di affrontare Rudy e la maestra Celentano. Ma questa volta non è andata come speravano, tanto che Zerbi e l’insegnante di classico si sono aggiudicati il massimo punteggio e hanno deciso di escludere Nunzio, costretto così poi a dover sfidare LDA.

L’appuntamento con Amici 21 è proseguito ancora con la terza e ultima manche, dove a sfidarsi abbiamo visto i vincitori della precedente partita Zerbi-Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Le due insegnanti sono rimaste in gara con i soli Albe e Dario. Per la seconda volta consecutiva Rudy e Alessandra hanno portato a casa la vittoria e così Dario è finito a dover affrontare un’altra prova difficile.

Come accaduto per la precedente puntata Dario si è salvato ancora una volta, dunque uno tra LDA e Nunzio ha dovuto lasciare la scuola. I ragazzi di Amici 21 sono stati mandati tutti in casetta ed è lì che abbiamo scoperto il risultato finale.

Se dalle anticipazioni era emerso che sarebbe uscito Nunzio (e tutti ne erano certi), in realtà a lasciare la scuola di Amici 21 è il cantante LDA.

Tutti i suoi compagni sono crollati in lacrime, compreso il cantante. Nunzio, come vedete da queste immagini, non si è capacitato del responso finale e non voleva che fosse LDA a lasciare il programma. Insomma si tratta di un’altra eliminazione a sorpresa dopo Carola, la scorsa settimana.

