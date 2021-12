Anticipazioni Amici, tutto quello che è successo nell’ultima registrazione

1 Anticipazioni Amici 21: la gara dei cantanti giudicata da Fedez

Si è svolta straordinariamente domenica 12 dicembre la registrazione della quattordicesima puntata del pomerdiano di Amici 21 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Si tratta della puntata che andrà in onda domenica 19 dicembre ed è l’ultima prima della pausa per le feste. Ci sono stati grandi ospiti: Fedez, Alessandra Amoroso, Pio e Amedeo, Deddy e Briga.

La puntata è iniziata con il compito per Aisha che ha dovuto cantare un pezzo in inglese e dietro di lei hanno ballato i professionisti: Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Francesca Tocca, Simone Nolasco, Sebastian Melo e Umberto Gaudino. Dopo è toccato a Dario e Serena che hanno fatto un compito assegnato da Alessandra Celentano: un charleston classicizzato dimostrato da Giulia Pauselli e Sebastian. La maestra ha dato a Dario 3 e a Serena 4.5. Si sono create quindi delle discussioni tra i tre prof di ballo che sono stati smorzati dall’ingresso di Pio e Amedeo. Il duo comico ha presentato il film che uscirà al cinema il 1° gennaio 2022 e ha fatto alcuni regali ironici ai presente in studio. Poi c’è stata la sfida di Alex guidicata da Carlo Di Francesco ed ha vinto.

Le anticipazioni di Amici 21 continuano con la gara di canto a tema natalizio con delle cover che è stata giudicata da Fedez. Questa la classifica finale (gli ultimi due andranno in sfida):

Alex voto 9 Luigi voto 8.5 LDA e Aisha voto 8 Sissi voto 7.5 Nicol voto 7 Rea voto 6.5

Fedez tra l’altro ha cantanto il suo brano “Sapore” e con lui si sono esibiti in una coreografia Dario, Carola e Cristiano. Il cantante ha fatto anche una seconda esibizione cantanto “Meglio del cinema”. Successivamente in studio è entrato un albero di Natale che aveva dei box con le foto di tutti gli allievi. Ognuno di loro ha ricevuto un regalo che era un video-messaggio dalla propria famiglia.

Oltre ad Alex, anche Albe ed Elena hanno sostenuto la loro sfida, essendo arrivati ultimi nella scorsa gara. E anche loro l’hanno superata.

Parliamo adesso degli altri ballerini…