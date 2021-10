1 Come si chiamano i cantanti di Amici 21

Nuova edizione di Amici, la 21, e nuovi allievi nella scuola che, oltre ad imparare, migliorarsi e farsi conoscere nel canto e nel ballo, si contenderanno il premio finale.

Tra questi ci sono alcuni ragazzi, cantanti per la precisione, che hanno un nome d’arte. Quindi quali sono i loro veni nomi di battesimo?

Da Flaza a LDA fino ad Inder e Albe, ecco come si chiamavano davvero i ragazzi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

LDA

Uno dei ragazzi più seguiti dell’edizione è LDA, rapper napoletano già famoso non solo per la sua musica, ma anche per la sua parentela. Infatti è il figlio di Gigi D’Alessio.

Il suo vero nome è Luca e LDA sta proprio per Luca D’Alessio.

Nella scuola di Amici fa parte del team di Rudy Zerbi.