Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Amici 22

Un video del dietro le quinte di Amici 22 divide il web. Nel filmato Aaron “gongola” per aver sconfitto Angelina

Il siparietto tra Aaron e Angelina ad Amici 22

Sabato 25 marzo è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 22. Qui abbiamo visto le eliminazioni clamorose di Piccolo G e Gianmarco. Risultati che hanno lasciato sbalorditi i telespettatori, che probabilmente si sarebbero aspettati un risultato differente.

Ma non solo la puntata. Perché ad attirare l’attenzione è stato anche il dietro le quinte di Amici 22. Nel filmato vengono raccontati molti dei momenti non andati in onda e ripresi durante la pubblicità. Nello specifico c’è stato uno spezzone che è diventato virale sui social e vede protagonisti Aaron e Angelina. I due cantanti si sono sfidati durante la seconda manche della prima partita e a vincere è stato il ragazzo, anche se la giovane artista ha comunque ricevuto tanti complimenti.

Soddisfatto della sua prova, proprio nel video del fuori onda, Aaron ha raccontato le emozioni vissute per questa sfida vinta contro colei che da tutti (o quasi) è ritenuta come la più brava della scuola, ovvero Angelina.

“Stavo là e dicevo ‘Dio mio ti prego…’. Ho fatto la comparata contro Angelina e ho vinto”, ha detto quasi bisbigliando l’allievo. Poco dopo ha pensato bene di avvicinarsi dalla sua compagna di Amici 22 e chiederle: “La comparata com’è andata?”. Angelina, che ha capito le intenzioni del suo amico, ha risposto: “Malissimo, gli ho detto ‘sbaglia una volta no?’ Sbaglia un po’”. Il tutto con aria decisamente ironica, mentre Aaron ha continuato a gongolare.

Il siparietto tra i due cantanti di Amici 22, però, ha diviso un po’ il pubblico. Qualcuno ha trovato fuori luogo l’uscita di Aaron. Qualcuno crede infatti che il cantante “soffra” un po’ la presenza di Angelina fin dall’ingresso di quest’ultima. E dunque l’essere riuscito a vincere la sfida è stato quasi un modo per rinfacciarglielo. Mentre c’è chi l’ha difeso sottolineando che il ragazzo stesse semplicemente scherzando.

Visto il filmato però sembra proprio che Aaron abbia trovato un modo per scherzare con Angelina e, in qualche modo, giocare appunto sul fatto che abbia compiuto l’impresa nel batterla, ma nessuna rivalità o altro. Già altre volte il cantante di Amici 22 in un TikTok ha fatto una battuta proprio su questo.