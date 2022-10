1 La reazione di Ginevra Lamborghini

In queste ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stata Ginevra Lamborghini. Come sappiamo infatti la sorella di Elettra è stata una delle principali Vippone che hanno duramente attaccato Marco Bellavia, spendendo verso di lui dichiarazioni molto forti che hanno scatenato l’ira dei social. Tuttavia dopo l’abbandono del conduttore, Ginevra sembrerebbe aver capito i suoi errori e ha così fatto le sue scuse a Marco. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere gli utenti.

Da fuori la casa del Grande Fratello Vip 7 sono infatti arrivate delle urla contro alcuni dei Vipponi, tra cui la stessa Lamborghini, Giovanni Ciacci, e non solo. Proprio alla sorella di Elettra hanno urlato: “Ginevra fai schifo, avete fatto bullismo contro Marco”, e a quel punto non è tardata ad arrivare la sua reazione.

Ginevra Lamborghini infatti parlando con Antonino Spinalbese ha ammesso di aver capito di aver effettivamente fatto del bullismo, seppur senza rendersene conto, contro Marco Bellavia.

vi sembra veramente pentita? ma vi prego svegliatevi pic.twitter.com/DCslX4QU9v — SCALLONISI (@slav34brit) October 2, 2022

Ma non solo. Successivamente infatti la Vippona ha avuto modo di avere un confronto con Luca Salatino, che ha affermato:

“Non capisco perché ti devi mettere sempre te in determinati momenti davanti a tutti”.

Luca a Ginevra “ non capisco perché ti devi mettere sempre te in determinati momenti davanti a tutti “ OMG LUCAAAAA 🔥🔥🔥🔥 #Gfvip pic.twitter.com/c3p3UJgKR4 — Mark Caltagirone (@caltagirone96) October 2, 2022

Nel mentre come se non bastasse nelle ultime ore Ginevra Lamborghini è finita al centro della polemica anche per un altro motivo. Rivediamo cosa è accaduto.