Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

Il riferimento a Mango ad Amici 22

Come sappiamo Angelina ha perso il padre, il celebre e amato cantante Mango, diverso tempo fa. Un dolore molto grande per lei e la sua famiglia. In passato, sempre ad Amici 22 ha parlato della sua scomparsa, dell’amore che il papà aveva per la musica e della passione che le ha trasmesso:

“Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. Si è dedicato alla famiglia e alla musica. Si è reso conto da bambino di avere questa predisposizione. Ha sentito come un dovere, positivo, il portare avanti questo dono. Ed è quello che anche io sto cercando di fare.

Questo suo mettere la musica davanti a tutto, forse è l’insegnamento che più mi serve. E poi a livello umano credo che la gentilezza sia la cosa più importante che mi ha dato mio padre. Una persona che chiede scusa e che ascolta le persone“.

Ieri sera Angelina, nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 22, ha cantato la canzone di Salmo “Lunedì“. Ma non solo, ha anche deciso di scrivere alcune barre. Nel testo i fan hanno notato un riferimento al padre: “Mamma e papà, i miei poli opposti, l’ironia delle sorti“. Ma non soltanto, in quanto la correlazione più importante sarebbe da individuare nel titolo del brano.

Mango, infatti, è scomparso proprio lunedì 8 dicembre 2014. Un dettaglio significativo che ha emozionato tutto il pubblico e Angelina stessa. Qui sotto vi lasciamo il video dell’esibizione nel caso in cui ve lo foste persi.

questo è un altro lunedì di sabato sera, angelina❤️‍🩹 pic.twitter.com/rVU417SSwO — giulia ☽ black swan (@thisisgiugiu) April 23, 2023

