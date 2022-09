Anticipazioni Amici 22 di domenica 25 settembre 2022

Come la scorsa settimana, anche questo mercoledì pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 25 settembre 2022 e per tale ragione possiamo fornirvi alcune anticipazioni. L’appuntamento, ricordiamo, è fissato alle ore 14:00 solo su Canale 5. La replica può essere vista, in maniera del tutto gratuita, su Mediaset Infinity e WittyTV. Partiamo con gli ospiti. Questa settimana sarà la volta di Annalisa e Ornella Vanoni. La prima ha cominciato la sua carriera proprio all’interno del talent, mentre la seconda è un’artista amata da svariate generazioni di italiani.

Come stavamo dicendo, grazie all’account Twitter Amici News siamo in grado di fornirvi le prime anticipazioni. Partiamo subito con le brutte notizie, ovvero la sospensione di una maglia a un ballerino. Si tratta di Ramon. Pare che il ragazzo, secondo la maestra Alessandra Celentano, abbia mostrato tre foto in cui secondo lei non si rispecchia il decoro che deve mostrare. Questo perché non è a casa sua. Sembra che il resto delle persone presenti abbia trovato il provvedimento “too much“. Una delle tre foto, in particolare, mostravano Ramon in canottiera, costume e ciabatte. Questa è la sua tenuta da notte.

Fatto sta che le anticipazioni sulla puntata di domenica 25 settembre 2022 su Amici 22 non finiscono qui. Passiamo alle classifiche di ballo (giudici: Vanoni e Gentile di RTL) e canto (giudice: Giuseppe Giofrè). Partendo dai cantanti troviamo: Cricca e Federica (voto 9), Niveo (voto 8.5), Piccolo G (voto 8), Wax e Andre (voto 7). Per i ballerini, invece: Samu (voto 9.5), Gianmarco (voto 8), Mattia (voto 7.5), Maddalena (voto 6.5), Rita (voto 6). Gli ultimi delle rispettive categorie erano a rischio eliminazione. Soltanto Andre è stato fatto vedere, mentre per le altre il pubblico era già uscito dallo studio.

Da quello che sappiamo, però, non dovrebbe essere stato eliminato nessuno. Andiamo avanti…

La gara di inediti

Per quanto riguarda la gara di inediti sono stati scelti tre ragazzi, giudicati dalla Gentile, a sorte dagli alunni stessi. A cantare il pubblico ha visto Aaron, NDG e Tommy Dali. Ha vinto Aaron, il quale vedrà il suo inedito prodotto. Per la gara di ballo sull’improvvisazione, invece, vedremo Ludovica, Megan e Samuel. I ballerini hanno dovuto ballare con degli oggetti scelti a caso. Ludovica ha ricevuto una cornice, Megan un telefono e Samuel un mazzo di fiori. Vince Ludovica che si esibirà al concerto di Mengoni il 22 ottobre.

Le anticipazioni di Amici 22 di domenica 25 settembre 2022, poi, ci informano che Asia ha svolto un compito datole dalla Celentano. Ne è seguita una lunga discussione con Todaro perché secondo la professoressa Asia non doveva entrare. Altro litigio quello tra Rudy e Arisa per quanto riguarda Wax. Per Zerbi il cantante ha urlato per tutta la sua esibizione.

Passiamo, adesso, alle cover dei cantanti:

Piccolo G – A muso duro

– A muso duro Cricca – Tu sei l’unica donna per me (ha riscritto un pezzo)

– Tu sei l’unica donna per me (ha riscritto un pezzo) Niveo – Svegliarsi la mattina

– Svegliarsi la mattina Andre – Demons

– Demons Wax una canzone in inglese

una canzone in inglese Federica un pezzo in italiano e la Vanoni le ha detto di scandire bene le parole.

Gli altri non sono ancora stati resi noti. Sappiamo anche le scelte finali degli studenti per quanto riguarda i professori di Amici 22: Federica ha scelto Arisa, Maddalena ha scelto Raimondo, Aaron ha scelto Rudy e Niveo ha scelto Lorella.

Concludiamo dicendo che a inizio registrazione Maria ha tentato di capire chi sia l’uomo misterioso che sarebbe fidanzato con Alessandra Celentano. Seguiteci per molte altre news. Vi diamo appuntamento, dopo queste anticipazioni, a domenica 25 settembre 2022 con Amici 22.

