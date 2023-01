Anticipazioni Amici 22: due eliminazioni scioccanti, allievi in lacrime

NEWS

Debora Parigi | 4 Gennaio 2023

Amici 22

Anticipazioni quindicesima puntata Amici 22: due eliminati

Dopo la pausa nataliazia tornano le anticipazioni di Amici 22 con la quindicesima puntata e per queste ringraziamo il sito SuperguidaTV. La puntata andrà in onda domenica 8 gennaio alle ore 14 su Canale 5. L’ospite di questa prima puntata del 2023 è Aka7even.

La puntata è iniziata con l’ingresso di Valeria. Lorella Cuccarini ha chiesto di mettere per lei un banco in più perché trova che Niveo sia migliorato molto durante le feste, inoltre ha risultati stream importanti. Il banco in più è stato messo ai voti dai prof e tutti hanno votato a favore tranne Zerbi e la Celentano. La stessa cosa è stata chiesta da Emanuel Lo per la ballerina Vanessa che ha ricevuto quindi il banco. Raimondo, invece, ha fatto sapere che la ballerina Aurora (che lui aveva scelto) ha avuto un problema al ginocchio, quindi ha scelto di visionare un’altra ballerina: Eleonora.

Purtroppo ci sono anche notizie poco belle. Infatti ci sono state ben due eliminazioni inaspettate. Partiamo dal ballo con Alessandra Celentano che ha voluto vedere la classifica dei voti dati in puntata dai professori. Da questa ha scoperto che due dei suoi allievi erano nelle ultime posizioni. Si tratta di Gianmarco e Rita. La maestra ha quindi deciso di eliminare Rita. Niveo ha pianto molto.

Anche per il canto è successa una cosa simile. Rudy Zerbi ha voluto vedere la classifica dei voti dati dai prof e quella degli streaming. Cricca è risultato ultimo su Spotify, mentre terzultimo nei voti dei prof. Così Rudy lo ha mandato in sfida e qui ha perso, quindi anche Cricca è stato eliminato. Questa eliminazione per i ragazzi è stata un duro colpo e tutti si sono messi a piangere.

Dopo questo momento davvero sconvolgente, passiamo alle gare e alla corsa al Serale…