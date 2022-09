Chi è Rita Pompili di Amici 22? Età e Instagram

Quello che sappiamo sulla ballerina di Amici 22 Rita Pompili, conosciuta anche come Rita Danza, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha e Instagram.

Chi è Rita Pompili

Nome e cognome: Rita Pompili

Data di nascita: è nata nel 2001

Luogo di nascita: Padova

Età: 21 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: Rita è fidanzata

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @ritadanza

Profilo TikTok: @ritadanzaa

Rita Pompili età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Rita Pompili, una degli allievi di Amici 22 nella categoria ballo, partendo dalla sua biografia. Nata a Padova nel 2001, ha 21 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni neanche circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo. È conosciuta sul web anche con il nome di Rita Danza.

Ha conseguito la maturità all’età di 19 anni, quindi la danza non è andata a rallentare i suoi studi. Racconta che il suo più grande sogno è sempre stato quello di lavorare con la maestra Alessandra Celentano.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Rita Pompili, sappiamo che è fidanzata. Sul suo profilo social, infatti, c’è una foto che la ritrae insieme ad un ragazzo in atteggiamenti intimi.

Rita soffre di dislessia e questo l’ha portata a doversi impegnare ancora di più nel suo percorso scolastico. I suoi insegnanti l’hanno sempre comunque appoggiata nella scuola e nella sua passione, la danza appunto.

Ama molto viaggiare.

Dove seguire Rita Pompili: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Rita Pompili di Amici 22, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha qualche migliaio di utenti. Come detto, sui social è conosciuta con il nome Rita Danza.

La ballerina ha anche un profilo TikTok, ma ha pochi video caricati.

Carriera

Rita Pompili, conosciuta anche come Rita Danza, è molto giovane e quindi la sua carriera è ancora all’inizio. Predilige lo stile classico, ma comunque pare sapersi destreggiare anche con altri stili.

Ha studiato presso l’Accademia di danza Step, inoltre è stata protagonista al Pid Rieti 2022.

Rita Pompili ad Amici 22

Nel 2022 Rita Pompili decide di partecipare ad Amici 22. Per lei è la prima volta che prova ad entrare nel talent e le è andata davvero bene.

Nella prima puntata in onda il 18 settembre riesce a conquistare un banco nella scuola. A darglielo è proprio la Maestra Alessandra Celentano.

Gli allievi di Amici 22

Per Amici 2022 nella prima puntata sono entrati 19 allievi tra canto e ballo. La classe può cambiare in qualsiasi momento prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Ma vediamo quali sono tutti gli allievi della scuola.

Canto

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Ballo

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Il percorso di Rita Pompili ad Amici 22

L’avventura di Rita Pompili ad Amici 2022 ha inizio nella prima puntata del pomeridiano in onda domenica 18 settembre. Dopo essersi esibita né Raimondo Todaro né Emanuel Lo le hanno dato il banco, l’ha scelta invece Alessandra Celentano che l’ha fortemente voluta, anche se le ha fatto qualche appunto sul fisico e lei è crollata in lacrime.

