Amici 22, chi è finito al ballottaggio finale nella quinta puntata (ANTICIPAZIONI)

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

Si è appena conclusa la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 22, e anche stavolta come al solito non sono mancate le emozioni. Così come accaduto nelle ultime due settimane, anche oggi c’è stata una sola eliminazione, ma come da tradizione solo sabato sera, durante la messa in onda della puntata, sapremo chi dovrà lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi, a pochi passi dalla finale.

Ma chi è andato dunque al ballottaggio finale e cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni della quinta puntata, come sempre riportate da SuperguidaTV. Anche stavolta le tre squadre si sono affrontate in tre manche diverse, ognuna delle quali ha visto un eliminato provvisorio.

La prima sfida, come ci svelano le anticipazioni di Amici 22, si è svolta tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e a vincere sono stati i primi. A quel punto a rischiare l’eliminazione è stato Cricca. A seguire è stata nuovamente volta del faccia a faccia tra la squadra di Rudy e Alessandra contro quella di Lorella ed Emanuel. In questa occasione a vincere sono stati la Cuccarini e Lo e Ramon è risultato essere il secondo eliminato provvisorio. Infine a scontrarsi sono stati Lorella ed Emanuel contro Arisa e Raimondo Todaro e a vincere sono stati i primi. Stavolta a finire all’eliminazione provvisoria è stata Federica.

Tra i tre allievi in seguito il primo a salvarsi è stato Cricca, mentre Federica e Ramon sono finiti al ballottaggio finale. Sabato sera così scopriremo chi tra la cantante e il ballerino sarà l’eliminato della quinta puntata del Serale.