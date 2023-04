NEWS

Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

Amici 22

Il taglio nel montaggio di Amici 22

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 22 abbiamo visto andare al ballottaggio tre concorrenti molto amati. Stiamo facendo riferimento a Cricca, Ramon e Mattia. Quest’ultimo si è salvato subito, mentre per gli altri due l’attesa è stata molto più lunga.

Alla fine a dover abbandonare il talent è stato l’allievo di Alessandra Celentano, ma per lui è arrivata una bella sorpresa. Ha ottenuto un contratto di lavoro per sei mesi in una prestigiosa compagnia di ballo:

“Ciao Maria, ciao a tutti. Sono il co-fondatore e direttore artistico del Complexion Contemporary Ballet di New York. Congratulazioni a tutti i bravissimi ballerini di questa stagione. Ma c’è un ballerino in particolare a cui offriremo un contratto di sei mesi. Congratulazioni a Ramon. Sarai il benvenuto nella nostra compagnia. Ci esibiremo quest’estate in Italia. Ciao a tutti, ci vediamo presto!”.

Prima di tutto questo, però, i telespettatori hanno notato qualcosa di strano. Alla fine della terza manche, infatti, a rischio eliminazione provvisoria sono andati Angelina e Cricca. Quest’ultimo ha perso la sfida dopo aver cantato il suo inedito “Australia“.

Dopo aver scoperto il risultato, quindi, abbiamo sentito Maria chiamare Ramon e Mattia e dopo uno stacco quasi impercettibile, la conduttrice ha chiesto ai giudici di votare chi avrebbero voluto salvare.

Questo ci fa capire che nel montaggio finale questa parte del ballottaggio finale è stata totalmente tagliata. Sul web si è scatenata la polemica e molti utenti si sono lamentati di non aver visto Mattia ballare ad Amici 22.

Stando alle anticipazioni riportate da chi era andato alle registrazioni, si dice che Mattia aveva portato una coreografia che aveva messo in risalto le sue doti. Sul wev si legge, per esempio: “Grazie Amici per averci privato un’altra esibizione stupendissima di Mattia Zenzola“.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Continuate, nel mentre, a seguirci per molte altre news.