Andrea Sanna | 25 Marzo 2023

Rimossa la barzelletta ad Avanti Un Altro

Su Canale 5 continuano ad andare in onda le puntate di Avanti Un Altro, l’amato programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso dei vari appuntamenti non mancano momenti divertenti. Uno in particolare però ha subito la rimozione.

Torniamo alla puntata di ieri di Avanti Un Altro, quando a molti non è sfuggito un curioso fuori programma che ha lasciato perplessi i telespettatori. Accanto a Paolo Bonolis l’assistente Giuseppina, una signora del pubblico che si è fatta conoscere come una simpatica barzellettiera. Il presentatore dopo aver rinviato il momento, ha concesso poco prima del blocco pubblicitario alla signora campana di dire la sua barzelletta.

Paolo Bonolis ha stuzzicato Giuseppina chiedendole così di rispolverare il suo repertorio e scegliere una novelletta comica tra le sue preferite. “Tu non me le fai dire”, ha fatto notare la signora. La replica del conduttore non si è fatta attendere: “Gliela faccio dire”. Ma da qui in poi succede qualcosa di strano. Sentiamo gli applausi del pubblico e le risate dei presenti, ma della barzelletta non vi è traccia. Si è passati direttamente alla reazione imbarazzata di Bonolis che, rivolgendosi al pubblico a casa, ha detto: “Con la nostra consueta eleganza vi diamo appuntamento a tra poco”.

Ma non solo. Il taglio netto applicato durante la puntata di Avanti Un Altro si nota anche dalla posizione degli occhiali di Paolo Bonolis. Sono passati dal volto alle mani del conduttore nel giro di pochissimi secondi. Forse, vista la nuova linea adottata da Mediaset, la barzelletta potrebbe essere stata ritenuta inopportuna e quindi è scattata l’autocensura applicata in post produzione.

La puntata di Avanti Un Altro con il taglio di cui vi abbiamo parlato è presente sul sito di Mediaset Infinity. Per quanto riguarda la scena precisa, invece, dobbiamo soffermarci sul minuto 00:34:00.