Cricca e Isobel stanno insieme? I fan notano atteggiamenti equivoci nella puntata di oggi (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2023

Amici 22

La vicinanza di Cricca e Isobel ad Amici 22

Alcuni giorni fa i fan di Amici 22 avevano notato dei particolari riguardanti Cricca e Isobel. Andando ad analizzare le immagini in casetta e in studio da quando la ballerina è entrata nella scuola, il pubblico ha visto il rapporto tra i due ragazzi crescere sempre di più.

A partire da una forte simpatia che è sfociata in una bellissima amicizia, è sembrato esserci sempre di più qualcosa. E ancora più dimostrazioni ci sono state quando il cantante è rientrato nella scuola vincendo la sfida contro Valeria. In più anche una frase della Celentano in puntata che aveva chiesto proprio a Cricca di farle da traduttore con Isobel alludendo ad altro, aveva fatto scattare i fan.

Oggi queste conferme su una presunta relazione tra il cantante e la ballerina di Amici 22 si fanno sempre più spazio. Infatti nel daytime andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 ad un certo punto si sono visti Cricca e Isobel distesi sul divano e abbracciati. Magari il pubblico non l’ha notato subito. Perché il blocco si stava concentrando su Megan e Maddalena che sono state convocate in studio dai loro professori senza sapere perché. Quindi erano molto preoccupate.

Ma le immagini hanno mostrato anche gli altri allievi sullo sfondo. E notiamo che i due sono seduti accanto sul divanetto di fronte alla TV. E a un certo punto lui tiene una mano sulla gamba di lei. Successivamente il daytime si è occupato della crisi di NDG. E anche in questo caso vediamo sullo sfondo Cricca e Isobel distesi sul divanetto che parlando e stanno abbracciati.

I fan sono quindi sempre più convinti che tra i due allievi ci sia del tenero, che ci sia qualcosa che vada ben oltre la forte amicizia. E quindi si chiedono anche se ci sia già stato un bacio o quel momento deve ancora arrivare.

Potete rivedere tutta la puntata di oggi di Amici QUI su Witty TV.